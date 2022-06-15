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Байден: Мой подход позволил снизить смертность от COVID-19 на 90%

Байден: Мой подход позволил снизить смертность от COVID-19 на 90% «Мой подход позволил снизить смертность от COVID-19 на 90%».
Другие страны
15 июня 2022 г. 08:57
Байден: Мой подход позволил снизить смертность от COVID-19 на 90%

"Мой подход позволил снизить смертность от COVID-19 на 90 процентов".

Как передает Report, об этом сообщил президент США Джозеф Байден в Twitter.

"Вновь открылись закрытые школы и учреждения. И это восстановило самое большое количество рабочих мест в американской истории. Всего за 16 месяцев создано 8,7 млн ​​новых рабочих мест - рекорд за всю историю", - сказал он.

За время пандемии жертвами коронавируса в США стали 1 036 300 человек, а 87 465 018 заразились COVID-19. Штаты лидируют в мире по количеству заражений и смертей от коронавируса.

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Версия на английском языке Biden: “My approach has brought down COVID-19 deaths by 90 %”
Версия на азербайджанском языке Bayden: “Mənim yanaşmam COVID-19-dan ölümləri 90 % azaltdı”

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