Байден: Мой подход позволил снизить смертность от COVID-19 на 90%

«Мой подход позволил снизить смертность от COVID-19 на 90%».

"Мой подход позволил снизить смертность от COVID-19 на 90 процентов".

Как передает Report, об этом сообщил президент США Джозеф Байден в Twitter.

"Вновь открылись закрытые школы и учреждения. И это восстановило самое большое количество рабочих мест в американской истории. Всего за 16 месяцев создано 8,7 млн ​​новых рабочих мест - рекорд за всю историю", - сказал он.

За время пандемии жертвами коронавируса в США стали 1 036 300 человек, а 87 465 018 заразились COVID-19. Штаты лидируют в мире по количеству заражений и смертей от коронавируса.