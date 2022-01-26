Байден: Мир ждут огромные последствия в случае вторжения России в Украину

Президент США Джо Байден заявил, что весь мир ждут огромные последствия в случае вторжения РФ в Украину.

Президент США Джо Байден заявил, что весь мир ждут огромные последствия в случае вторжения РФ в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер сказал во вторник, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне.

"Будут огромные последствия, если он (президент России Владимир Путин) вторгнется в... целую страну... Для России это будет не только в плане экономических последствий и политических последствий, но будут огромные последствия во всем мире", - сказал американский лидер во вторник, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне.

По его версии, это будет "крупнейшее вторжение со времен Второй мировой войны и, как следствие, оно изменит мир". Президент отвечал на вопрос о том, растет, увеличивается или остается стабильным риск "вторжения" РФ в Украину. "Я буду с вами предельно честен. Это немного похоже на гадание на кофейной гуще", - сказал Байден. Он в очередной раз утверждал, что Россия "продолжает наращивать силы вдоль границы Украины ", в том числе в Беларуси.

Байден заявил, что Соединенные Штаты или НАТО не намерены размещать свои войска на Украине.

"У нас нет намерений размещать американские силы или силы НАТО на Украине, но, как я говорил, будут серьезные экономические последствия (для РФ в случае эскалации вокруг Украины)", - сказал он.