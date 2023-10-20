Президент США: Мир находится в переломной точке

"На данный момент мир находится в переломной точке, и все принятые решения повлияют на будущее".

"На данный момент мир находится в переломной точке, и все принятые решения повлияют на будущее".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего обращения к нации.

"Мы находимся в переломном моменте истории, решения, которые принимаем сегодня, определят будущее на десятилетия вперед", - сказал он.

Американский лидер призвал израильские власти не быть "ослепленными яростью".

Глава Белого дома отметил, что в ходе визита в Израиль Байден рассказал, что Соединенные Штаты тоже были в ярости во время терактов 11 сентября 2001 года.

"Предостерег правительство Израиля, чтобы оно не было ослеплено яростью", - сказал он.