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Байден: Маловероятно, что ракета была выпущена из России

Байден: Маловероятно, что ракета была выпущена из России Предварительная информация оспаривает утверждения о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России.
Другие страны
16 ноября 2022 г. 06:35
Байден: Маловероятно, что ракета была выпущена из России

Предварительная информация оспаривает утверждения о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Есть предварительная информация, которая оспаривает это. Я не хочу этого говорить, пока мы не расследуем все", - сказал он, отвечая на вопрос, "не слишком ли рано говорить, что ракета была выпущена из РФ".

"С точки зрения траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но мы посмотрим", - добавил американский лидер. Он общался с журналистами на полях саммита Группы двадцати по итогам встречи с рядом мировых лидеров, созванной в связи с инцидентом в Польше.

Во вторник в деревне Пшеводув (Люблянский район), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной упали две ракеты, результате чего погибли два человека.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: “Polşaya raketin Rusiyadan buraxılması ehtimalı azdır”

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