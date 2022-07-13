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Байден: Ликвидация главаря ИГИЛ заметно сокращает возможности группировки в регионе

Байден: Ликвидация главаря ИГИЛ заметно сокращает возможности группировки в регионе Ликвидация в результате удара с воздуха главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии, о которой объявили Соединенные Штаты, значительно сокращает возможности ИГИЛ планировать акции и действовать в регионе.
Другие страны
13 июля 2022 г. 00:43
Байден: Ликвидация главаря ИГИЛ заметно сокращает возможности группировки в регионе

Ликвидация в результате удара с воздуха главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии, о которой объявили Соединенные Штаты, значительно сокращает возможности ИГИЛ планировать акции и действовать в регионе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такую точку зрения высказал президент США Джозеф Байден в обнародованном пресс-службой Белого дома заявлении.

Он подчеркнул, что в результате удара был уничтожен "один из главных лидеров ИГИЛ - Махер аль-Агаль". По его словам, ликвидация "значительно сокращает возможности организации планировать, обеспечивать ресурсами и проводить свои операции в регионе".

Президент США отметил, что успех операции "демонстрирует, что США не требуются тысячи военных, направленных в боевую миссию, для того, чтобы выявлять и ликвидировать угрозы" для страны. Байден отметил, что в результате уничтожения террориста "американский народ, а также союзники и партнеры" США теперь "находятся в большей безопасности".

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Версия на азербайджанском языке Bayden: "İŞİD liderinin öldürülməsi bölgədə qruplaşmanın fəaliyyətini azaldır"

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