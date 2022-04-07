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Байден: Конфликт в Украине затянется надолго

Байден: Конфликт в Украине затянется надолго Президент США Джозеф Байден заявил, что конфликт на Украине, по его мнению, может продолжаться долгое время. Выступление главы государства транслировал Белый дом.
Другие страны
7 апреля 2022 г. 00:17
Байден: Конфликт в Украине затянется надолго

Президент США Джозеф Байден заявил, что конфликт в Украине, по его мнению, может продолжаться долгое время.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, выступление главы государства транслировал Белый дом.

"Эта борьба еще далека от завершения. Суть в том, что эта война может продолжаться еще долгое время, но Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину, украинский народ и борьбу за свободу", - сказал он.

Также глава государства заявил, что год американских санкций приведет к тому, что Россия лишится результатов прогресса, достигнутого страной за последние 15 лет.

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