Байден: Конфликт в Украине затянется надолго

Президент США Джозеф Байден заявил, что конфликт на Украине, по его мнению, может продолжаться долгое время. Выступление главы государства транслировал Белый дом.

Президент США Джозеф Байден заявил, что конфликт в Украине, по его мнению, может продолжаться долгое время.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, выступление главы государства транслировал Белый дом.

"Эта борьба еще далека от завершения. Суть в том, что эта война может продолжаться еще долгое время, но Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину, украинский народ и борьбу за свободу", - сказал он.

Также глава государства заявил, что год американских санкций приведет к тому, что Россия лишится результатов прогресса, достигнутого страной за последние 15 лет.