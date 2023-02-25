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Байден: Китайский мирный план по Украине выгоден только России

Байден: Китайский мирный план по Украине выгоден только России Президент США Джо Байден раскритиковал предложенный Китаем мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта.
Другие страны
25 февраля 2023 г. 06:14
Байден: Китайский мирный план по Украине выгоден только России

Президент США Джо Байден раскритиковал предложенный Китаем мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ABC, по его мнению, он выгоден только Москве.

"Путин аплодирует этому, так как же он (план – ред.) может быть хорошим? Я не вижу ничего в плане, что было бы выгодно кому-то кроме России, если следовать плану Китая. Сама идея того, что Китай будет договариваться за Украину об итогах войны, которая является полностью несправедливой, просто-напросто нерациональна", - сказал Байден.

Китай представил свой план по урегулированию военного конфликта в годовщину вторжения войск РФ в Украину, 24 февраля. Он состоит из 12 пунктов. Среди прочего в плане указаны требования прекратить огонь, начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции и обеспечить стабильность цепочек поставок. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложения Китая являются не мирным планом, а высказыванием мыслей насчет конфликта.

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