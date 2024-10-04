Байден: Израиль не принял решения о целях ответного удара

Израильские власти еще не приняли решения о возможных целях в Иране, по которым будет нанесен ответный удар.

Израильские власти еще не приняли решения о возможных целях в Иране, по которым будет нанесен ответный удар.

Как передает Report , об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Главу государства попросили пояснить его слова о том, что он не считает целесообразным нанесение еврейским государством ударов по ядерным объектам на территории исламской республики. "Израиль еще не решил, что будет делать в ответ на действия Ирана, это находится на стадии обсуждения. Если бы я был на их месте, я бы подумал о других альтернативах, кроме атаки на нефтяные месторождения", - сказал Байден.