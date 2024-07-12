Байден: Израиль и ХАМАС согласовали принципы прекращения огня в Газе

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС согласовали принципы установления режима прекращения огня в секторе Газа.

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС согласовали принципы установления режима прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report , соответствующее заявление президент США Джо Байден опубликовал в соцсети X.

"Шесть недель назад я изложил всеобъемлющие принципы достижения [сделки] о прекращении огня и возвращении заложников. Работа еще предстоит, это сложные вопросы, но к настоящему моменту принципы согласованы Израилем и ХАМАС. Моя команда добивается прогресса, и я твердо намерен довести дело до конца", - написал американский лидер.

Новый раунд консультаций по возможным договоренностям между ХАМАС и Израилем и возобновлению непрямых переговоров между сторонами конфликта в Газе стал возможен после последнего ответа радикального движения на предложения, представленные в конце мая президентом США.