Байден: Изменение климата является угрозой существованию человечества

Изменение климата является угрозой существованию человечества, повышение мировой температуры больше чем на 1,5 градуса может привести к необратимым последствиям.

Изменение климата является угрозой существованию человечества, повышение мировой температуры больше чем на 1,5 градуса может привести к необратимым последствиям.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN , такое мнение выразил президент США Джозеф Байден на встрече с общественностью в городе Балтимор (штат Мэриленд).

"Изменение климата является угрозой существованию человечества. Президент Дональд Трамп вышел из Парижского соглашения по климату. Когда я был в администрации Барака Обамы, я содействовал переговорам по соглашению, - сказал Байден. - Если мы дойдем до повышения температуры свыше 1,5 градуса, мы исчезнем. Это не шутка. Первое, что я сделал на посту президента, - вновь присоединился к соглашению".

Глава Белого дома отметил, что собирается на климатической конференции в Глазго объявить об обязательствах по достижению нулевых выбросов при выработке электроэнергии к 2035 году. "Но нам надо многое сделать до 2030 года", - добавил президент.

Байден также озвучил возможность создания налоговых стимулов для достижения целей климатической повестки, решения экологических вопросов.