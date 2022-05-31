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Байден изложил план борьбы с высокой инфляцией в США

Байден изложил план борьбы с высокой инфляцией в США Президент США Джо Байден изложил свой план борьбы с высокой инфляцией, предусматривающий отведение основной роли в этом вопросе Федеральной резервной системе, снижение нагрузки на семьи во время экономической нестабильности и сокращение дефицита бюджета.
Другие страны
31 мая 2022 г. 15:53
Байден изложил план борьбы с высокой инфляцией в США

Президент США Джо Байден изложил свой план борьбы с высокой инфляцией, предусматривающий отведение основной роли в этом вопросе Федеральной резервной системе, снижение нагрузки на семьи во время экономической нестабильности и сокращение дефицита бюджета.

Как передает Report, он в статье для газеты Wall Street Journal заявил, что при правильной политике американская экономика может перейти от восстановления к стабильному росту, а для этого перехода необходимо снизить инфляцию.

"Мой план состоит из трех частей. Первая — ФРС несет основную ответственность за контроль инфляции… Вторая — нам нужно принять все меры, чтобы сделать вещи более доступными для семей в этот период экономической нестабильности и со временем повысить производственную способность нашей экономики… Третья — нам нужно снизить федеральный дефицит (бюджета), что поможет снизить ценовое давление", — отметил Байден.

Президент заявил, что будет работать с любым — и с демократами, и с республиканцами, — кто будет готов к открытым и честным обсуждениям для поиска решений для граждан США.

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Версия на английском языке Biden unveils plan for fighting inflation in US

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