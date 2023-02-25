Байден исключил передачу истребителей F-16 Украине

Президент США Джо Байден вновь исключил передачу Украине истребителей F-16. По его мнению, они на данный момент не нужны Киеву.

Президент США Джо Байден вновь исключил передачу Украине истребителей F-16. По его мнению, они на данный момент не нужны Киеву.

Как передает Report, в интервью ABC американского лидера спросили, не думает ли он, что президенту Украине Владимиру Зеленскому нужны F-16. "Нет, ему сейчас не нужны F-16", - сказал Байден. Журналист уточнил, значит ли это, что Киев никогда не получит истребители. Президент отметил, что нельзя точно знать, что может потребоваться украинской стороне в будущем, но сейчас американские военные не видят для этого оснований. "На данный момент я это исключаю", - добавил Байден.

Глава государства также подчеркнул, что Вашингтон считает другую поддержку более приоритетной на этом этапе конфликта. Среди необходимого вооружения он назвал танки, артиллерию, средства ПВО. "Есть вещи, которые мы посылаем, чтобы они были в состоянии добиться успехов этой весной, летом и осенью", - добавил Байден.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля попросил западных партнеров передать Киеву современные истребители. От поставок публично отказались США, Германия, Польша, Бельгия. Великобритания готова поставить самолеты только после конфликта с Россией. Поставки при определенных условиях не исключал президент Франции Эмманюэль Макрон.