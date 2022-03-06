О нас
Аудио новости

Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Байден и Зеленский провели телефонный разговор Президент США Джозеф Байден позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Другие страны
6 марта 2022 г. 04:46
Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Президент США Джозеф Байден позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

Согласно изложенной им информации, "сегодня президент Байден позвонил президенту Украины Зеленскому". "Они говорили с 18:18 до 18:50 по времени восточного побережья США", то есть с 03:18 до 03:50 по бакинскому времени.

В свою очередь Зеленский у себя в Twitter сообщил по итогам беседы, что "на повестке дня были вопросы безопасности, финансовая поддержка Украины и продолжение санкций против России".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi