Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Президент США Джозеф Байден позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Президент США Джозеф Байден позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

Согласно изложенной им информации, "сегодня президент Байден позвонил президенту Украины Зеленскому". "Они говорили с 18:18 до 18:50 по времени восточного побережья США", то есть с 03:18 до 03:50 по бакинскому времени.

В свою очередь Зеленский у себя в Twitter сообщил по итогам беседы, что "на повестке дня были вопросы безопасности, финансовая поддержка Украины и продолжение санкций против России".