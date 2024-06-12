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Байден и Зеленский подпишут соглашение по безопасности по итогам встречи в Италии

Байден и Зеленский подпишут соглашение по безопасности по итогам встречи в Италии Президент США Джо Байден подпишет по итогам встречи в Италии 13 июня соглашение по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Другие страны
12 июня 2024 г. 20:45
Байден и Зеленский подпишут соглашение по безопасности по итогам встречи в Италии

Президент США Джо Байден подпишет по итогам встречи в Италии 13 июня соглашение по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге, который проходил на борту самолета Байдена, вылетевшего из США в Италию на саммит "Группы семи".

"В прошлом году несколько западных стран сообщили о переговорах с Украиной по долгосрочным двусторонним соглашениям о безопасности. На данный момент 15 стран подписали такие соглашения, и я рад сообщить, что наши переговоры с Украиной завершились, и завтра мы подпишем это соглашение", - сказал Салливан.

Он подчеркнул, что Киев не обращался к Вашингтону с просьбой об отправке американских войск в Украину, в связи с чем данное соглашение не включает в себя никаких обязательств по использованию сил США для защиты Украины.

"Благодаря этому соглашению мы также добиваемся от Украины выполнения обязательств по реформам и контролю за конечным применением предоставляемых нами вооружений", - добавил советник главы государства.

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