Байден и Зеленский обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы в четверг вечером обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Запорожской АЭС.

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы в четверг вечером обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Запорожской АЭС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент (США)... переговорил сегодня вечером с президентом... Украины, чтобы получить последнюю информацию о пожаре на Запорожской АЭС. Президент Байден присоединился к президенту Зеленскому в призыве к России прекратить военные действия в этом районе и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к месту", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Байден обсудил ситуацию на АЭС с заместителем министра энергетики США по вопросам ядерной безопасности. "Президент продолжит регулярно получать информацию (о ситуации)", - добавили в Белом доме.