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Байден и Зеленский договорились провести встречу на полях саммита G7 в Италии

Байден и Зеленский договорились провести встречу на полях саммита G7 в Италии Президент США Джо Байден договорился провести встречу на полях саммита Группы семи (G7) в Италии с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Другие страны
7 июня 2024 г. 18:14
Байден и Зеленский договорились провести встречу на полях саммита G7 в Италии

Президент США Джо Байден договорился провести встречу на полях саммита Группы семи (G7) в Италии с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам их беседы во Франции.

"Лидеры обсудили предстоящий мирный саммит по Украине в Швейцарии, где вице-президент [Камала] Харрис и помощник [президента США] по национальной безопасности [Джейк] Салливан будут представлять Соединенные Штаты с целью поддержки стремления Украины к справедливому и прочному миру в соответствии с Уставом ООН, включая принципы суверенитета и территориальной целостности. Президент [Байден] подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США непоколебима. Лидеры договорились вновь встретиться на предстоящем саммите G7 в Италии, чтобы продолжить обсуждения", - отмечается в документе.

Байден и Зеленский также обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта и потребности Киева. Президент США объявил о выделении Киеву помощи на 225 млн долларов.

Саммит G7 пройдет 13-15 июня в южной итальянской области Апулия.

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Версия на азербайджанском языке Bayden və Zelenski İtaliyada G7 sammiti çərçivəsində görüşmək barədə razılığa gəliblər

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