О нас

Байден и Си Цзиньпин объявят о возобновлении контактов США и Китая в военной сфере

Байден и Си Цзиньпин объявят о возобновлении контактов США и Китая в военной сфере Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин намерены объявить о возобновлении контактов военных ведомств двух стран во время встречи 15 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния) на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудниче
Другие страны
8 ноября 2023 г. 23:09
Байден и Си Цзиньпин объявят о возобновлении контактов США и Китая в военной сфере

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин намерены объявить о возобновлении контактов военных ведомств двух стран во время встречи 15 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния) на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, во время своего недавнего визита в Вашингтон министр иностранных дел КНР Ван И дал понять, что Китай готов восстановить каналы связи между министерствами обороны двух стран.

Как напоминает портал, возобновление работы этих каналов, которую Китай приостановил в 2022 году в знак протеста против визита бывшего спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) на Тайвань, является одним из ключевых приоритетов Белого дома.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане отмечается День Государственного флага
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
9 ноября 2023 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
8 ноября 2023 г. 20:58
На параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника
ФотоНа параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника
8 ноября 2023 г. 14:08
На параде в Ханкенди было продемонстрировано табло с номерами армянских военных автомобилей
На параде в Ханкенди было продемонстрировано табло с номерами армянских военных автомобилей
8 ноября 2023 г. 13:31
Грандиозный парад в Ханкенди - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоГрандиозный парад в Ханкенди - ФОТОРЕПОРТАЖ
8 ноября 2023 г. 13:22
В Баку в связи с Днем Победы прошло шествие военнослужащих
ФотоВ Баку в связи с Днем Победы прошло шествие военнослужащих
8 ноября 2023 г. 11:04
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
ВидеоМехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2023 г. 00:11
В Азербайджане отмечается третья годовщина Победы в Отечественной войне
В Азербайджане отмечается третья годовщина Победы в Отечественной войне
8 ноября 2023 г. 00:00
Минуло три года со дня освобождения города Шуша от оккупации
Минуло три года со дня освобождения города Шуша от оккупации
8 ноября 2023 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Иса булагы в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Иса булагы в Шуше
7 ноября 2023 г. 23:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi