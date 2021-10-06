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Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня

Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня Президент США Джозеф Байден заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином Тайвань и что США намерены соблюдать собственный закон об отношениях с Тайванем.
Другие страны
6 октября 2021 г. 04:49
Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня
Джозеф Байден и Си Цзиньпин

Президент США Джозеф Байден заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином Тайвань и что США намерены соблюдать собственный закон об отношениях с Тайванем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, журналисты просили Байдена прокомментировать "провокации" КНР на Тайване, под которыми они понимают предполагаемые полеты ВВС КНР в зоне воздушной ответственности Тайваня.

"Я говорил с Си Цзиньпином о Тайване. Мы согласны и будем соблюдать соглашение по Тайваню. Я дал понять, что не думаю, что нам нужно заняться чем-либо, кроме как соблюдать соглашение", - сказал Байден.

Американский закон 1979 года устанавливает поддержку принципа единого Китая, хотя и предусматривает военную помощь США Тайваню.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden və Si Szinpin Tayvan ətrafında vəziyyəti müzakirə ediblər

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