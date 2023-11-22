Байден и Си Цзиньпин не примут участия в виртуальном саммите G20

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин не собираются участвовать в саммите G20, который пройдет в среду в виртуальном формате.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин не собираются участвовать в саммите G20, который пройдет в среду в виртуальном формате.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Премьер Индии Нарендра Моди в среду проведет виртуальную встречу лидеров "Группы двадцати", однако председатель КНР Си Цзиньпин не примет в ней участия", - пишет агентство.

Отмечается, что вместо него на встрече будет присутствовать премьер государственного совета КНР Ли Цян.

"Президент США Джо Байден пропустит саммит", - говорится в сообщении Bloomberg.