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Байден и Си Цзиньпин не примут участия в виртуальном саммите G20

Байден и Си Цзиньпин не примут участия в виртуальном саммите G20 Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин не собираются участвовать в саммите G20, который пройдет в среду в виртуальном формате.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 16:31
Байден и Си Цзиньпин не примут участия в виртуальном саммите G20

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин не собираются участвовать в саммите G20, который пройдет в среду в виртуальном формате.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Премьер Индии Нарендра Моди в среду проведет виртуальную встречу лидеров "Группы двадцати", однако председатель КНР Си Цзиньпин не примет в ней участия", - пишет агентство.

Отмечается, что вместо него на встрече будет присутствовать премьер государственного совета КНР Ли Цян.

"Президент США Джо Байден пропустит саммит", - говорится в сообщении Bloomberg.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Çin liderləri “G 20”nin sammitində iştirak etməyəcək

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