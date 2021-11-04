Байден и Си Цзиньпин могут договориться о смягчении визовых ограничений

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе возможной встречи в виртуальном формате, вероятно, объявят об ослаблении визовых ограничений.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе возможной встречи в виртуальном формате, вероятно, объявят об ослаблении визовых ограничений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета Politico.

По сведениям ее источников, на ожидаемых переговорах, сроки проведения которых еще не утверждены, лидеры также могут огласить решение о возобновлении работы консульств. Как отмечает издание, данная встреча представляет собой хорошую возможность для перезагрузки отношений между Вашингтоном и Пекином.