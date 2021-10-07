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Байден и Си Цзиньпин договорились провести виртуальный саммит

Байден и Си Цзиньпин договорились провести виртуальный саммит Президент США Джозеф Байден и председатель КНР Си Цзиньпин до конца текущего года намерены провести виртуальный саммит.
Другие страны
7 октября 2021 г. 02:15
Байден и Си Цзиньпин договорились провести виртуальный саммит
Джозеф Байден и Си Цзиньпин

Президент США Джозеф Байден и председатель КНР Си Цзиньпин до конца текущего года намерены провести виртуальный саммит.

Как передает Report об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, которого цитирует агентство Bloomberg.

"Принципиальная договоренность" о проведении встречи на высшем уровне была достигнута в ходе 6-часовых переговоров советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана и члена политбюро ЦК коммунистической партии Китая Ян Цзечи.

Встреча высокопоставленных чиновников двух стран прошла ранее в Цюрихе.

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