Байден и Си Цзиньпин договорились провести виртуальный саммит

Президент США Джозеф Байден и председатель КНР Си Цзиньпин до конца текущего года намерены провести виртуальный саммит.

Президент США Джозеф Байден и председатель КНР Си Цзиньпин до конца текущего года намерены провести виртуальный саммит.

Как передает Report об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, которого цитирует агентство Bloomberg.

"Принципиальная договоренность" о проведении встречи на высшем уровне была достигнута в ходе 6-часовых переговоров советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана и члена политбюро ЦК коммунистической партии Китая Ян Цзечи.

Встреча высокопоставленных чиновников двух стран прошла ранее в Цюрихе.