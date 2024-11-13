Байден и Си Цзиньпин 16 ноября проведут встречу на полях саммита АТЭС

Действующий президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 16 ноября проведут двусторонние переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в перуанской столице Лиме.

Действующий президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 16 ноября проведут двусторонние переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в перуанской столице Лиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга на специальном онлайн-брифинге.

"Эти встречи отличаются от других двусторонних встреч, здесь нет длинного списка итогов или результатов", - отметила она.

Чиновница подчеркнула, что Байден в ходе переговоров попытается добиться сохранения каналов связи, возобновленных по итогам предыдущей встречи в ноябре прошлого года в пригороде Сан-Франциско.

"Думаю, на этой встрече будет проанализирован весь прогресс, достигнутый на сегодняшний день, и мы ожидаем, что будем пытаться и дальше поддерживать в рабочем состоянии. В особенности важны военные каналы, которые мы рассматриваем как критически важные для поддержания стабильности в отношениях в предстоящий период", - сказала представитель американской администрации.

По ее словам, администрация Байдена продемонстрировала возможность регулировать разногласия с Китаем и не допускать перерастания конкуренции в конфликт или прямую конфронтацию.