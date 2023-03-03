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Байден и Шольц обсудят перенос части немецкого производства снарядов в США

Байден и Шольц обсудят перенос части немецкого производства снарядов в США Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Вашингтоне могут поднять вопрос о переносе части немецкого производства снарядов в Соединенные Штаты.
Другие страны
3 марта 2023 г. 11:37
Байден и Шольц обсудят перенос части немецкого производства снарядов в США

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Вашингтоне могут поднять вопрос о переносе части немецкого производства снарядов в Соединенные Штаты.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

Два лидера обсудят вопросы наращивания производства оружия для Киева, который все чаще заявляет о нехватке боеприпасов. Как отмечает агентство, одним из возможных решений может стать перенос части производства в США.

Ранее сотрудник администрации США высокого ранга на спецбрифинге информировал, что Байден и Шольц обсудят ситуацию в Украине, предстоящий саммит НАТО, а также вызовы со стороны КНР.

По данным агентства Bloomberg, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют большее количество снарядов, чем могут произвести или получить от западных стран. Украинские военнослужащие используют ежедневно в среднем до 30 тыс. снарядов (почти 1 млн в месяц). Западные страны ищут способы увеличить производство снарядов и продолжают обучение украинских солдат. Так, около 10 тыс. украинцев прошли обучение в Великобритании, 1,2 тыс. - в Германии.

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Версия на английском языке Biden, Scholz to mull moving some German production of shells to US

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