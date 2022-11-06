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Байден и Шольц обсудили поездку канцлера ФРГ в Китай и оказание помощи Украине

Байден и Шольц обсудили поездку канцлера ФРГ в Китай и оказание помощи Украине Президент США Джо Байден в воскресенье обсудил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем его поездку в Китай, а также дальнейшее оказание помощи Украине Берлином и Вашингтоном.
Другие страны
6 ноября 2022 г. 23:16
Байден и Шольц обсудили поездку канцлера ФРГ в Китай и оказание помощи Украине

Президент США Джо Байден в воскресенье обсудил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем его поездку в Китай, а также дальнейшее оказание помощи Украине Берлином и Вашингтоном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, они говорили "о недавней поездке канцлера в КНР и подтвердили общую приверженность поддержке основанного на правилах международного порядка, соблюдению прав человека и справедливым практикам в сфере торговли".

"Лидеры согласились с тем, что недавние угрозы России относительно ядерного оружия являются безответственными", - отмечается в документе. Кроме того, Байден и Шольц "подчеркнули совместную приверженность Соединенных Штатов и Германии предоставлению Украине экономической, гуманитарной и военной помощи".

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