Байден и Шольц обсудили поездку канцлера ФРГ в Китай и оказание помощи Украине

Президент США Джо Байден в воскресенье обсудил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем его поездку в Китай, а также дальнейшее оказание помощи Украине Берлином и Вашингтоном.

Президент США Джо Байден в воскресенье обсудил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем его поездку в Китай, а также дальнейшее оказание помощи Украине Берлином и Вашингтоном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, они говорили "о недавней поездке канцлера в КНР и подтвердили общую приверженность поддержке основанного на правилах международного порядка, соблюдению прав человека и справедливым практикам в сфере торговли".

"Лидеры согласились с тем, что недавние угрозы России относительно ядерного оружия являются безответственными", - отмечается в документе. Кроме того, Байден и Шольц "подчеркнули совместную приверженность Соединенных Штатов и Германии предоставлению Украине экономической, гуманитарной и военной помощи".