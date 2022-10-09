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Байден и Шольц договорились сохранять санкционное давление на РФ

Байден и Шольц договорились сохранять санкционное давление на РФ Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры.
Другие страны
9 октября 2022 г. 22:12
Байден и Шольц договорились сохранять санкционное давление на РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил кабмин Германии.

В частности они осудили "референдумы" в Донбассе и договорились сохранять санкционное давление на РФ.

Канцлер ФРГ и президент США в ходе переговоров указали на серьезное нарушение принципов Устава ООН. Также стороны призвали Россию остановить боевые действия и полностью вывести вооруженные силы со всей территории Украины.

Шольц и Байден подчеркнули, что Соединенные Штаты и Германия продолжат поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность, а также сохранят санкционное давление на Россию, - сообщили в Берлине.

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Версия на азербайджанском языке Bayden və Şolts Rusiyaya qarşı sanksiyanı davam etdirməyə razılaşıblar

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