Байден и Шольц договорились сохранять санкционное давление на РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил кабмин Германии.

В частности они осудили "референдумы" в Донбассе и договорились сохранять санкционное давление на РФ.

Канцлер ФРГ и президент США в ходе переговоров указали на серьезное нарушение принципов Устава ООН. Также стороны призвали Россию остановить боевые действия и полностью вывести вооруженные силы со всей территории Украины.

Шольц и Байден подчеркнули, что Соединенные Штаты и Германия продолжат поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность, а также сохранят санкционное давление на Россию, - сообщили в Берлине.