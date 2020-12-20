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Байден и президент Мексики провели телефонный разговор

Байден и президент Мексики провели телефонный разговор Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и избранный президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили необходимость изменить подход к проблеме региональной миграции.
Другие страны
20 декабря 2020 г. 11:31
Байден и президент Мексики провели телефонный разговор

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и избранный президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили необходимость изменить подход к проблеме региональной миграции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном штабом Байдена.

Напомним, что ранее Обрадор сообщил, что провел телефонный разговор с Байденом, стороны подтвердили приверженность совместной работе на благо народов двух стран.

"Оба лидера отметили общее желание заниматься коренными причинами миграции в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и на юге Мексики и построить будущее больших возможностей и безопасности для региона. Они обсудили совместную работу, направленную на то, чтобы выработать новый подход к региональной миграции, который предоставил бы альтернативы опасному пути в США", - говорится в пресс-релизе.

Байден заявил, что будет тесно сотрудничать с Мексикой и другими региональными партнерами над созданием региональной инфраструктуры и инфраструктуры на границе, "необходимых для содействия новому упорядоченному и гуманному подходу к миграции".

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