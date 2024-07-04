Байден и Нетаньяху обсудили усилия по достижению сделки с ХАМАС

Президент США Джо Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усилия, направленные на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Президент США Джо Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усилия, направленные на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Согласно документу, во время телефонного разговора Байден и Нетаньяху обсудили "усилия по достижению сделки о прекращении огня, которая предусматривает также освобождение заложников" и которую "поддержали Совет Безопасности ООН, Группа семи и страны по всему миру".

По информации, стороны затронули ответ радикального палестинского движения ХАМАС, при этом Байден приветствовал решение Нетаньяху уполномочить переговорщиков обсудить сделку с посредниками из США, Катара и Египта.

Президент и премьер условились о проведении 15 июля очередного заседания американо-израильской межведомственной стратегической консультативной группы, говорится в сообщении.

Напомним, что 31 мая Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию в Газе, которое состоит из трех этапов. Власти Израиля неоднократно высказывались в поддержку данного предложения и утверждали, что все препятствия заключению сделки чинят лишь представители противоположной стороны.

Позднее в ХАМАС подтвердили, что план США по прекращению огня в Газе их устраивает.