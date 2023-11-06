Байден и Нетаньяху обсудили развитие событий в Газе

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие событий в секторе Газа

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие событий в секторе Газа

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Президент Байден и премьер-министр Нетаньяху провели этим утром беседу, чтобы обсудить развитие событий в Израиле и Газе", - заявили в Белом доме, не вдаваясь в подробности.

За последние несколько недель американский и израильский лидеры провели уже как минимум девять телефонных разговоров в связи с беспрецедентным ростом напряженности на Ближнем Востоке.