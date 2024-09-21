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Байден и Моди на саммите QUAD в США обсудят Украину и Китай

Байден и Моди на саммите QUAD в США обсудят Украину и Китай Президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди украинский кризис на полях саммита Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD).
Другие страны
21 сентября 2024 г. 18:49
Байден и Моди на саммите QUAD в США обсудят Украину и Китай

Президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди украинский кризис на полях саммита Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на специальном онлайн-брифинге для журналистов, посвященном встрече лидеров Австралии, Индии, США и Японии 21 сентября в Уилмингтоне (штат Делавэр).

По его словам, на двусторонней встрече Байден обсудит с премьер-министром Моди его визит в Украину, они также затронут перспективы продвижения вперед.

Тема украинского урегулирования будет одним из"ключевых приоритетов участников встречи, сказал Салливан.

Кроме того, Байден и Моди обсудят действия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и подходы Пекина в сфере безопасности, экономики и технологий. По словам Салливана, президент США и премьер Индии постараются скоординировать подходы в отношении КНР.

Напомним, что Моди нанес 23 августа первый визит в Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году.

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