О нас

Байден и Мелони условились продолжать вводить санкции против РФ

Байден и Мелони условились продолжать вводить санкции против РФ Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджа Мелони условились вводить дальнейшие санкции в отношении России.
Другие страны
14 июня 2024 г. 17:19
Байден и Мелони условились продолжать вводить санкции против РФ

Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджа Мелони условились вводить дальнейшие санкции в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба Белого дома по итогам встречи Байдена и Мелони, состоявшейся на полях саммита Группы семи в Италии.

"Они также условились использовать все имеющиеся варианты для навязывания дальнейших издержек России и тем, кто поддерживает военную машину России", - говорится в заявлении пресс-службы американского лидера.

Кроме того, в нем сообщается, что стороны обсудили усилия, нацеленные на прекращение огня в секторе Газа. Байден и Мелони высказались за то, чтобы радикальное палестинское движение ХАМАС выбрало конструктивный подход к переговорам.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
11 июня 2024 г. 00:04
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
10 июня 2024 г. 22:34
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
8 июня 2024 г. 21:54
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
10 июня 2024 г. 20:49
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
10 июня 2024 г. 20:31
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
13 июня 2024 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi