Байден и Мелони условились продолжать вводить санкции против РФ

Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджа Мелони условились вводить дальнейшие санкции в отношении России.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджа Мелони условились вводить дальнейшие санкции в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба Белого дома по итогам встречи Байдена и Мелони, состоявшейся на полях саммита Группы семи в Италии.

"Они также условились использовать все имеющиеся варианты для навязывания дальнейших издержек России и тем, кто поддерживает военную машину России", - говорится в заявлении пресс-службы американского лидера.

Кроме того, в нем сообщается, что стороны обсудили усилия, нацеленные на прекращение огня в секторе Газа. Байден и Мелони высказались за то, чтобы радикальное палестинское движение ХАМАС выбрало конструктивный подход к переговорам.