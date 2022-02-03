Байден и Макрон провели телефонный разговор

Президент США Джо Байден провел в среду телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины, а также дипломатическое взаимодействие с РФ и потенциальные санкции против Москвы.
"Президент Джо Байден поговорил сегодня с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на тему продолжающегося наращивания Россией военных сил на границах с Украиной", - отмечается в тексте.
"Президент Байден и президент Макрон договорились, что их команды будут продолжать поддерживать тесный контакт, в том числе будут проводить консультации с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС по скоординированному и всеобъемлющему подходу к решению этих вопросов", - говорится в сообщении.