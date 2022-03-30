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Байден и лидеры европейских стран обсудили гуманитарную ситуацию в Мариуполе

Байден и лидеры европейских стран обсудили гуманитарную ситуацию в Мариуполе Президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьерами Великобритании Борисом Джонсоном и Италии Марио Драги подчеркнул необходимость предоставления для мирных жителей Мариупо
Другие страны
30 марта 2022 г. 02:29
Байден и лидеры европейских стран обсудили гуманитарную ситуацию в Мариуполе

Президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьерами Великобритании Борисом Джонсоном и Италии Марио Драги подчеркнул необходимость предоставления для мирных жителей Мариуполя доступа к гуманитарной помощи.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится на сайте Белого дома.

"Они рассмотрели свои усилия по предоставлению гуманитарной помощи миллионам жертв насилия как внутри Украины, так и беженцам в других странах, подчеркнули необходимость гуманитарного доступа для мирных жителей Мариуполя", - отмечается в сообщении.

Лидеры также подтвердили свою решимость продолжить оказывать Украине помощь в обеспечении своей безопасности. Кроме того, они обсудили поддержание стабильности на энергетическом рынке после введения санкций в отношении Москвы.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Avropa liderləri ilə Mariupoldakı humanitar vəziyyəti müzakirə edib

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