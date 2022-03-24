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Байден и лидеры ЕС обсудят, ужесточать ли санкции против России

Байден и лидеры ЕС обсудят, ужесточать ли санкции против России В процессе подготовки саммитов G7 и ЕС в Брюсселе 24 марта ставилась цель подтвердить единство и солидарность в связи с событиями в Украине, в том числе относительно санкций против России.
Другие страны
24 марта 2022 г. 08:31
Байден и лидеры ЕС обсудят, ужесточать ли санкции против России

В процессе подготовки саммитов G7 и ЕС в Брюсселе 24 марта ставилась цель подтвердить единство и солидарность в связи с событиями в Украине, в том числе относительно санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил журналистам на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник.

"В первый раз на таком уровне с начала конфликта состоится встреча ЕС - США. Ясно, что возможности идти еще дальше (в наращивании санкций - ред.) будут затронуты, учитывая последнее развитие событий на местах. Это участникам саммита надлежит об этом судить. Они об этом поговорят и потом будут решать, идти дальше или нет", - сказал он.

По его словам, украинский кризис и международная реакция на него будут "основным блюдом меню" первого дня саммита 24 марта, в котором будет участвовать Байден. Обсуждение затронет разные измерения этой темы. Речь пойдет о помощи Украине, о международном измерении конфликта, об оказании давления на Россию.

"Это очень важно для нас, потому что союз занимает позицию главного игрока по части санкций против России, но также и помощи, предоставляемой Украине", - пояснил функционер ЕС.

Он отметил, что Евросоюз был очень активен в том, что касается давления, предпринимая международные демарши в отношении целой серии партнеров. "Мы умножили наши демарши в ООН, но также и в отношении третьих стран, чтобы получить поддержку нашего общего усилия", - сказал высокопоставленный источник. Эти три измерения, отметил он, будут обсуждены с участием Байдена.

Затем украинскую тему участники встречи поднимут в обмене мнениями с председателем Европарламента, а потом ее обсудят главы государств и правительств 27 стран ЕС прежде, чем принять заключения.

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Версия на азербайджанском языке Bayden və Aİ liderləri Rusiyaya qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsini müzakirə edəcəklər

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