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Байден и лидеры ЕС обсудят поддержку Украины 20 октября в Вашингтоне

Байден и лидеры ЕС обсудят поддержку Украины 20 октября в Вашингтоне Президент США Джо Байден 20 октября примет в Вашингтоне главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Это уже второй саммит США-ЕС с момента вступления президента Байдена в должность.
Другие страны
28 сентября 2023 г. 15:20
Байден и лидеры ЕС обсудят поддержку Украины 20 октября в Вашингтоне

Президент США Джо Байден 20 октября примет в Вашингтоне главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Это уже второй саммит США-ЕС с момента вступления президента Байдена в должность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Они обсудят дальнейшую помощь Украине, а также вопросы, связанные с экономикой и современными технологиями.

"Лидеры рассмотрят вопросы тесного сотрудничества между США и ЕС, в том числе нашу общую приверженность поддержке Украины, защищающей свой суверенитет", - говорится в сообщении.

Стороны будут "продвигать усилия США и ЕС по ускорению развития глобальной экономики чистой энергии, основанной на безопасных и устойчивых цепочках поставок, и продолжат сотрудничество в области критически важных новых технологий, в числе которых цифровая инфраструктура и искусственный интеллект". Кроме того, Мишель, фон дер Ляйен и Байден обсудят "укрепление экономической устойчивости" и связанные с этим аспектом вопросы.

Ранее о грядущем визите лидеров ЕС в Вашингтон сообщало агентство Bloomberg. По словам его источников, стороны по итогам переговоров, вероятно, объявят о достижении соглашения по тарифам на сталь. Предположительно, речь зайдет о перечне мер, регулирующих международную торговлю сталью, которые "положат конец" экономическому спору, начавшемуся во время президентского срока Дональда Трампа.

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Версия на английском языке Biden, EU leaders to meet in Washington and discuss support for Ukraine

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