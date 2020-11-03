Байден и Леди Гага встретились с избирателями

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден и поддерживающая его певица Леди Гага встретились в понедельник с избирателями на территории Университета Питтсбурга (штат Пенсильвания).

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден и поддерживающая его певица Леди Гага встретились в понедельник с избирателями на территории Университета Питтсбурга (штат Пенсильвания).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию вели центральные телеканалы.

Политик заявил собравшимся студентам, что считает их представителями "самого замечательного поколения". Демократ отметил, что голоса молодежи имеют ключевое значение в ходе текущей гонки. "Я рассчитывают на вас", - добавил Байден.

"А теперь Леди Гага будет выступать с речью, а я - петь", - сказал политик.

Исполнительница не стала выступать на встрече с избирателями. Она лишь отметила, что "очень взволнована" и выразила признательность пришедшим за поддержку Байдена.