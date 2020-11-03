О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден и Леди Гага встретились с избирателями

Байден и Леди Гага встретились с избирателями Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден и поддерживающая его певица Леди Гага встретились в понедельник с избирателями на территории Университета Питтсбурга (штат Пенсильвания).
Другие страны
3 ноября 2020 г. 06:32
Байден и Леди Гага встретились с избирателями

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден и поддерживающая его певица Леди Гага встретились в понедельник с избирателями на территории Университета Питтсбурга (штат Пенсильвания).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию вели центральные телеканалы.

Политик заявил собравшимся студентам, что считает их представителями "самого замечательного поколения". Демократ отметил, что голоса молодежи имеют ключевое значение в ходе текущей гонки. "Я рассчитывают на вас", - добавил Байден.

"А теперь Леди Гага будет выступать с речью, а я - петь", - сказал политик.

Исполнительница не стала выступать на встрече с избирателями. Она лишь отметила, что "очень взволнована" и выразила признательность пришедшим за поддержку Байдена.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
27 октября 2020 г. 23:17
Загнанные в тупик армянские власти источают трупный запах
Загнанные в тупик армянские власти источают "трупный запах"
28 октября 2020 г. 17:44
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
1 ноября 2020 г. 18:06
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
30 октября 2020 г. 18:13
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
1 ноября 2020 г. 15:39
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
1 ноября 2020 г. 17:50
МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды
МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды
27 октября 2020 г. 22:30
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
28 октября 2020 г. 22:16
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
31 октября 2020 г. 13:29
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
30 октября 2020 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi