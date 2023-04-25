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Байден и Камала Харрис начали сбор пожертвований на предвыборную кампанию

Байден и Камала Харрис начали сбор пожертвований на предвыборную кампанию Президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис объявили о начале сбора пожертвований на предвыборную кампанию.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 18:10
Байден и Камала Харрис начали сбор пожертвований на предвыборную кампанию

Президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис объявили о начале сбора пожертвований на предвыборную кампанию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на сайте избирательной кампании американского лидера.

Посетителям сайта предлагается внести сумму в размере $10, $25, $75, $150 или $250. Кроме того, можно выбрать специальную вкладку и указать любую сумму взноса. На сайте также представлены различные товары с символикой. Например, сторонники демократа могут приобрести футболку с фамилиями Байдена и Харрис за $32.

По данным исследовательской организации OpenSecrets, на предыдущих выборах Байдену удалось собрать более $1 млрд пожертвований, в то время как республиканец Дональд Трамп собрал тогда $774 млн.

Байден ранее официально объявил, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента США в 2024 году.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden və Kamala Harris seçki kampaniyası üçün ianə toplamağa başlayıblar

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