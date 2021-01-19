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Байден и Харрис выступят на церемонии поминовения жертв коронавируса 19 января

Байден и Харрис выступят на церемонии поминовения жертв коронавируса 19 января Избранный президент США Джозеф Байден и будущий вице-президент Камала Харрис примут участие в церемонии памяти американцев, умерших из-за коронавируса
Другие страны
19 января 2021 г. 09:15
Байден и Харрис выступят на церемонии поминовения жертв коронавируса 19 января

Избранный президент США Джозеф Байден и будущий вице-президент Камала Харрис примут участие в церемонии памяти американцев, умерших из-за коронавируса 19 января. Как сообщает Report, об этом пишет газета The Washington Post.

Мероприятие пройдет в Вашингтоне у пруда около мемориала, посвященного 16-му президенту страны Аврааму Линкольну. Власти приняли решение закрыть улицу для общественности в свете обеспечения норм безопасности на инаугурации Байдена 20 января.

По информации Университета Джонса Хопкинса,в США выявлено более 24 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 398,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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Версия на английском языке Biden and Harris to adress at memorial ceremony for COVID victims

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