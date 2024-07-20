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Байден и фон дер Ляйен обсудили шаги против РФ и помощь Киеву

Байден и фон дер Ляйен обсудили шаги против РФ и помощь Киеву Президент США Джо Байден обсудил по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен помощь Украине и меры против России.
Другие страны
20 июля 2024 г. 22:33
Байден и фон дер Ляйен обсудили шаги против РФ и помощь Киеву

Президент США Джо Байден обсудил по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен помощь Украине и меры против России.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Стороны в ходе телефонного разговора "обсудили поддержку Украины и усилия с тем, чтобы призвать Россию к ответу" в связи с конфликтом.

Байден поздравил фон дер Ляйен с переизбранием на ее посту. Они "подтвердили приверженность прочным отношениям США и ЕС, а также совместному решению крупнейших мировых проблем".

Ранее Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге избрал фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии на второй срок.

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Версия на азербайджанском языке Baydenlə Lyayen Rusiyaya qarşı addımları və Kiyevə yardımı müzakirə ediblər

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