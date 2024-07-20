Байден и фон дер Ляйен обсудили шаги против РФ и помощь Киеву

Президент США Джо Байден обсудил по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен помощь Украине и меры против России.
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Стороны в ходе телефонного разговора "обсудили поддержку Украины и усилия с тем, чтобы призвать Россию к ответу" в связи с конфликтом.
Байден поздравил фон дер Ляйен с переизбранием на ее посту. Они "подтвердили приверженность прочным отношениям США и ЕС, а также совместному решению крупнейших мировых проблем".
Ранее Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге избрал фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии на второй срок.