​Байден и Эрдоган обсудили вопросы борьбы с ИГИЛ

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джозеф Байден провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report, в ходе своего визита Байден пытался добиться более активного участия Турции в компании по борьбе с группировкой “Исламское государство Ирака и Леванта”.

Анкара свое участие в войне с террористами увязывает с отстранением от власти президента Сирии Асада. Турция также добивается бесполетной зоны над Сирией.

На итоговой пресс-конференции глава турецкой республики отметил:

“Мир в настоящее время сталкивается с серьезными угрозами. Особенно ясно мы это видим на примере Ближнего Востока. К сожалению, несмотря на это, международная система пребывающая в шоке от последних событий, не справляется со своей посреднической и стабилизирующей ролью”.

Во время визита вице-президента США в Турцию, в Стамбуле прошла антиамериканская акция протеста. В демонстрации, организованной Союзом молодежи Турции приняли участие около 200 человек.