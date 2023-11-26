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Байден и эмир Катара провели телефонный разговор

Байден и эмир Катара провели телефонный разговор Президент Соединенных Штатов Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани обсудили проблемы сделки Израиля и ХАМАС. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное пресс-службой Белого дома. “Лидеры обсуди
Другие страны
26 ноября 2023 г. 06:25
Байден и эмир Катара провели телефонный разговор

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани обсудили проблемы сделки Израиля и ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное пресс-службой Белого дома.

“Лидеры обсудили трудности в реализации сделки и механизмы скорейшего устранения этих трудностей”, - заявили в Белом доме.

Кроме эмира Катара, в общении сторон также принимал участие премьер-министр арабского государства, Мухаммед бен Абдель Рахман Аль-Тани.

Стороны обсуждали проблемы гуманитарной паузы и обмена заложниками между сектором Газа и Израилем.

Также стороны договорились продолжать контакты для того, чтобы сделка Израиля и ХАМАС была выполнена в полном объеме.

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