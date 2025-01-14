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Байден и эмир Катара обсудили прекращение огня в Газе

Байден и эмир Катара обсудили прекращение огня в Газе Президент США Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре договорились поддерживать тесные контакты и координацию по сделке о прекращении огня и освобождении заложников между правительством Израиля и радикальным палестинс
Другие страны
14 января 2025 г. 04:38
Байден и эмир Катара обсудили прекращение огня в Газе

Президент США Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре договорились поддерживать тесные контакты и координацию по сделке о прекращении огня и освобождении заложников между правительством Израиля и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Оба лидера подчеркнули срочную необходимость достижения договоренности для возвращения заложников к их семьям и облегчения ситуации для жителей Газы путем увеличения объемов гуманитарной помощи, что будет обеспечено прекращением огня, и призвали к заключению сделки", - говорится в документе.

"Лидеры договорились поддерживать тесную координацию как напрямую, так и через их [переговорные] команды в этот критически важный период переговоров", - указала пресс-служба.

Ранее помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании CNN заявил, что стороны "очень близки" к заключению сделки о прекращении огня на Ближнем Востоке.

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Версия на английском языке Qatar's emir discusses Gaza ceasefire developments with Biden
Версия на азербайджанском языке Bayden Qətər əmirilə Qəzzada sülhü müzakirə edib

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