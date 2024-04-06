О нас

Байден и Демпартия привлекли в марте более 90 млн долларов на предвыборную кампанию

Байден и Демпартия привлекли в марте более 90 млн долларов на предвыборную кампанию Президент США Джо Байден и национальный комитет Демократической партии в марте сумели получить свыше $90 млн на его предвыборную кампанию, и таким образом общая сумма на эти цели за первый квартал года превысила $192 млн, сообщает Report со ссылкой на Ass
Другие страны
6 апреля 2024 г. 17:53
Байден и Демпартия привлекли в марте более 90 млн долларов на предвыборную кампанию

Президент США Джо Байден и национальный комитет Демократической партии в марте сумели получить свыше $90 млн на его предвыборную кампанию, и таким образом общая сумма на эти цели за первый квартал года превысила $192 млн, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

В комитете отметили, что сумма в $192 млн по состоянию на 31 марта является самой высокой когда-либо полученной кандидатом от Демократической партии.

В штабе Байдена считают, что активный сбор средств указывает на поддержку и энтузиазм американцев по отношению к его кандидатуре, несмотря на снижение рейтингов в социальных опросах, отмечает агентство.

На этой неделе экс-президент США Трамп и национальный комитет Республиканской партии США сообщили о том, что в марте сумели получить свыше $65,6 млн на его предвыборную кампанию, и таким образом общая сумма на эти цели к концу минувшего месяца превысила $93 млн.

Представители предвыборного штаба Трампа заявили, что не рассчитывают собрать столько же средств, сколько демократы, но, по их мнению, у них будут необходимые на кампанию деньги.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi