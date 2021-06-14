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Байден и Беннет договорились сотрудничать по региональной безопасности

Байден и Беннет договорились сотрудничать по региональной безопасности Президент США Джо Байден и новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в телефонном разговоре обсудили укрепление сотрудничества по региональным вызовам и условились тесно работать по данным вопросам, включая Иран.
Другие страны
14 июня 2021 г. 01:31
Байден и Беннет договорились сотрудничать по региональной безопасности

Президент США Джо Байден и новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в телефонном разговоре обсудили укрепление сотрудничества по региональным вызовам и условились тесно работать по данным вопросам, включая Иран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент Байден выразил намерение углубить сотрудничество между США и Израилем по многим вызовам и возможностям в регионе. Стороны согласились, что их команды будут тесно консультироваться по всем вопросам региональной безопасности, включая Иран", - отметили в Белом доме. Президент США также подчеркнул "непоколебимую приверженность" обеспечению безопасности Израиля.

"Президент выразил намерение его администрации тесно работать с израильским правительством в усилиях по продвижению мира, безопасности и процветания для израильтян и палестинцев", - говорится в сообщении.

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