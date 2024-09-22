Байден и Альбанезе обсудили сотрудничество в рамках партнерства AUKUS

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и президент США Джо Байден обсудили взаимодействие двух стран в рамках проектов AUKUS (военный альянс Австралии, Великобритании и США).

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и президент США Джо Байден обсудили взаимодействие двух стран в рамках проектов AUKUS (военный альянс Австралии, Великобритании и США).

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией австралийского премьера по итогам двусторонней встречи, прошедшей на полях саммита Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD; Австралия, Индия, США и Япония) в США.

Как следует из документа, Альбанезе и Байден обсудили "сотрудничество в области обороны и безопасности, укрепление экономических связей, а также расширение совместных усилий в сфере перехода к экологически чистой энергетике". "Лидеры также подтвердили свою приверженность партнерству AUKUS и отметили постоянную поддержку альянса двумя лидирующими партиями Соединенных Штатов и союзниками двух стран", - говорится в заявлении.

Альбанезе и Байден также "обсудили важность совместной работы для решения глобальной проблемы инфляции и повышения устойчивости цепочки поставок". "Австралия и Соединенные Штаты продолжат тесно сотрудничать в области климата и экологически чистой энергетики и по-прежнему привержены общей цели расширения и диверсификации важнейших цепочек поставок полезных ископаемых", - отмечено в документе.