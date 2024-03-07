Байден хочет увеличить оборонный бюджет, сократив расходы на F-35

Администрация президента США Джо Байдена запросит у Конгресса увеличение оборонного бюджета в 2025 финансовом году на 1%, до 849,8 млрд долларов.

Администрация президента США Джо Байдена запросит у Конгресса увеличение оборонного бюджета в 2025 финансовом году на 1%, до 849,8 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Указанная сумма на 10 млрд долларов меньше, чем планировалось изначально, поскольку администрация ограничена прошлым соглашением с конгрессменами о повышении потолка госдолга, отмечает агентство. Для снижения расходов оборонного бюджета власти, в частности, планируют сократить объем закупок истребителей F-35.

Источники сообщают, что 167,5 млрд долларов из запрашиваемых 849,8 млрд предлагается направить на закупку систем вооружения, еще 143,2 млрд - на исследования и разработки. Ранее ожидалось, что в оборонном бюджете на эти цели будет предусмотрено 175,3 млрд и 145 млрд долларов соответственно.

По данным агентства, из-за ограниченного финансирования Белый дом намерен сократить число истребителей F-35, которые Пентагон планирует закупить у военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, с 83 до 70. Также, по плану администрации президента, в новом финансовом году военно-морские силы США получат только одну новую атомную подводную лодку класса "Вирджиния" вместо двух.

При этом Bloomberg отмечает, что несмотря на планируемые сокращения оборонного бюджета, США по-прежнему являются лидерами по объему военных расходов. За ними следует Китай, который увеличит расходы бюджета на оборону на 7,2%, до 1,67 трлн юаней (230,6 млрд долларов) в 2024 году.

Соглашение между администрацией президента США и Конгрессом, которое было заключено в прошлом году, подразумевало, что расходы на национальную безопасность в 2025 финансовом году (начнется 1 октября) не будут превышать 895,2 млрд долларов. Большую часть этой суммы - 95% - должен был получить Пентагон. Но Конгресс США до сих пор не может согласовать проект бюджета на 2024 финансовый год.