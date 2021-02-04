Байден хочет сделать экс-посла в России директором ЦРУ

Президент США Джо Байден направил на рассмотрение сената конгресса США кандидатуру бывшего американского посла в России Уильяма Бёрнса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ)

Президент США Джо Байден направил на рассмотрение сената конгресса США кандидатуру бывшего американского посла в России Уильяма Бёрнса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

При президенте Бараке Обаме Бернс возглавлял делегацию США на переговорах "шестерки" международных посредников с Ираном по иранской ядерной проблеме, в 2005-2008 годах был послом Соединенных Штатов в Москве.

О намерении назначить Бернса главой разведывательного ведомства Байден объявил еще 11 января. Он заявил, что Бернс "разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной, и что преданные профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают нашей благодарности и уважения".

В случае утверждения сенатом Бернс станет первым карьерным дипломатом на посту директора ЦРУ.