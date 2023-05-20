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Байден хочет обсудить ситуацию в Украине с лидерами Бразилии и Индии

Байден хочет обсудить ситуацию в Украине с лидерами Бразилии и Индии Американский лидер Джо Байден рассчитывает обсудить ситуацию в Украине на полях саммита Группы семи в Хиросиме с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Другие страны
20 мая 2023 г. 09:08
Байден хочет обсудить ситуацию в Украине с лидерами Бразилии и Индии

Американский лидер Джо Байден рассчитывает обсудить ситуацию в Украине на полях саммита Группы семи в Хиросиме с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Украина будет одной из тем, но не единственной темой, которые мы затронем с этими странами", - отметил он. Говоря о возможности обсуждения Байденом с Моди и Лулой да Силвой урегулирования в Украине, Салливан добавил: "Он будет искать возможность поговорить с ними обоими о конструктивной роли, которую могут сыграть обе страны в поддержке самых базовых и фундаментальных элементов при любом исходе - это суверенитет и территориальная целостность. Они являются непреложными по Уставу ООН".

"Именно в этом направлении президент хочет вести диалог с этими двумя ключевыми развивающимися странами", - добавил Салливан. По его словам, Байден также желал бы затронуть вопросы, касающиеся инвестиций, многостороннего сотрудничества, проблемы задолженности.

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