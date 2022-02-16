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Байден: Граждане России, вы нам не враги

Байден: Граждане России, вы нам не враги Соединенные Штаты не считают Россию и ее граждан врагами, и у Вашингтона нет цели дестабилизировать РФ.
Другие страны
16 февраля 2022 г. 03:59
Байден: Граждане России, вы нам не враги

Соединенные Штаты не считают Россию и ее граждан врагами, и у Вашингтона нет цели дестабилизировать РФ.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил во вторник президент США Джо Байден во время обращения к американцам.

"Ни США, ни НАТО не представляют угрозы для России. Украина не представляет угрозы для России. Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине. У нас также нет планов по размещению там ракет", - сказал он.

Президент США добавил, что Вашингтон не угрожает россиянам.

"Мы не стремимся дестабилизировать Россию. Граждане России, вы нам не враги", - подчеркнул Байден.

Он также выразил мнение, что россияне не хотят "кровавой разрушительной войны" с Украиной, с которой Россия тесно связана историей и культурой.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidenti: “Ruslar düşmənimiz deyil”

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