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Байден готовит самый большой за всю историю оборонный бюджет на 2024 год

Байден готовит самый большой за всю историю оборонный бюджет на 2024 год Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена готовится запросить у конгресса самый большой оборонный бюджет на 2024 год за всю историю.
Другие страны
11 февраля 2023 г. 05:15
Байден готовит самый большой за всю историю оборонный бюджет на 2024 год

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена готовится запросить у конгресса самый большой оборонный бюджет на 2024 год за всю историю.

Как передает Report, об этом сообщает американская газета Politico, ссылаясь на заявление замминистра обороны США по финансам Майкла Маккорда.

"Я ожидаю, что это будет больше, чем Конгресс предоставил в прошлом году", - заявил Маккорд, имея ввиду величину проекта бюджета.

В статье говорится, что сумма бюджета Пентагона 2022 год составила рекордные $858 млрд.

По мнению высокопоставленного представителя оборонного ведомства США, Пентагон будет инвестировать в пополнение запасов боевых припасов и поддержку Украины. Маккорд также указал, что высокий объем расходов закладывается в проект на случай сокращений в финальной версии документа.

В материале упоминается, что проект оборонного бюджета будет опубликован 9 марта.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Konqresdən ölkə tarixində ən böyük hərbi büdcə tələb etmək niyyətindədir

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