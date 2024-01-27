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Байден готов принять жесткие меры против нелегальной миграции в США

Байден готов принять жесткие меры против нелегальной миграции в США Американский президент Джо Байден готов принять жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США при одобрении их Конгрессом.
Другие страны
27 января 2024 г. 08:02
Байден готов принять жесткие меры против нелегальной миграции в США

Американский президент Джо Байден готов принять жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США при одобрении их Конгрессом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении главы вашингтонской администрации, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Американский лидер признал, что контроль на южной американской границе осуществляется ненадлежащим образом.

"Давно пора это исправить", - подчеркнул он. Байден констатировал, что его представители уже более двух месяцев проводят консультации с сенаторами США от обеих партий "по серьезному и окончательному урегулированию кризиса на границе". В ходе обсуждения, по словам Байдена, было согласовано "несколько самых жестких и справедливых реформ по охране границы" в истории США.

В случае их одобрения Конгрессом Байден получит "новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, если она перегружена".

"Если бы мне дали такие полномочия, я бы воспользовался ими в тот же день, когда подписал соответствующий законопроект, после чего он стал бы законом", - добавил президент США. Он также подчеркнул, что Конгрессу следует одобрить запрос администрации на выделение дополнительных средств на охрану границы. По его словам, это позволит привлечь к этой работе дополнительный штат различных сотрудников.

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